Son dakika Fenerbahçe haberi: Sergio Ramos takım satın alıyor! İlk transferi Fenerbahçe'den: Taraftarı korku sardı

İspanyol futbolunun simge isimlerinden Sergio Ramos, futbola başladığı kulüp olan Sevilla FC için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Tecrübeli savunmacının kulübü satın alma sürecinde sona yaklaştığı belirtilirken, planlarının sadece yönetimle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

YENİ YAPILANMAYA GİDECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sergio Ramos, altyapısından yetişip dünya futboluna adını duyurduğu Sevilla’yı devralmak için önemli aşama kaydetti. Sürecin tamamlanması halinde Ramos’un kulüp yönetiminde aktif rol üstlenmesi ve yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

İLK HEDEF ASENSIO

Ramos’un kulübü satın almasının ardından transferde de iddialı hamleler yapmayı planladığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda ilk hedefin, eski takım arkadaşı Marco Asensio olduğu öne sürüldü.

RESMİ TEMAS YOK

Haberde, Sergio Ramos ile Marco Asensio arasında şu an için herhangi bir resmi anlaşma bulunmadığına da yer verildi. Taraflar arasında ileri düzey bir görüşmenin gerçekleşmediği, ancak Ramos’un Sevilla’yı devralması halinde ilk teklif götürmek istediği oyuncunun Asensio olduğu aktardı.