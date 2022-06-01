Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, dün gece İstanbul'a getirilen teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Sarı - lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

RAPORUNU SUNDU

2.5 aydır sarı-lacivertli takımı izleyen Portekizli teknik direktör, özellikle takımın sahip olduğu zengin yerli havuzu ve potansiyelli yıldızları çok beğendi.

Başkan Ali Koç’la yapılan görüşmelerde de yerli oyuncuların potansiyeli ve yetenekleri hep konuşuldu. Başta Arda Güler olmak üzere İrfan Can, Mert Hakan ve Altay Bayındır gibi isimler ön plana çıktı. Ancak esas olarak Arda Güler’in yetenekleri üzerinde duruldu.

ARDA GÜLER'E ÖZEL İLGİ

Jesus’un da 17 yaşındaki yıldızın performansından, potansiyelinden etkilendiği ve gelecek vaat eden bir yıldız olarak gördüğü belirtildi. Başkan Ali Koç’un da Arda Güler’in yakaladığı çıkış ve mevcut potansiyelini tecrübeli teknik adama anlattığı kaydedildi.

Ayrıca son dönemde ilk 11’in değişilmezleri arasına giren İrfan Can ve Mert Hakan’ın orta sahadaki oyunları da dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, iki yönlü oynayabilen bu ismin yaşları itibariyle de en verimli dönemlerinde olduğunu kulübe iletti. Bir başka konuşulan isim de kaleci Altay Bayındır oldu.

2.5 AYLIK İZLEME

Şubat ayından itibaren Fenerbahçe’yi izleyen Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye epeyce hakim durumda. Jesus’un yardımcılarının da takımı ve maçları izlediği bu nedenle herhangi bir adaptasyon sorununun olmayacağı bildirildi. Portekizli teknik direktörün Başkan Ali Koç’la bu 2.5 aylık süre içerisinde hep iletişim kurduğu ve karşılıklı birbirlerine raporlar sundukları öğrenildi. Zaten kadronun eksikleri, güçlü yanları ve transfer ihtiyaçları da bu sayede şekillendi.

İLK BAŞARISI BELENENSES İLE GELDİ

Teknik direktörlük kariyerinde ilk başarısı, 2006-08 yılları arasında Portekiz ekibi Belenenses'i ligde 5. yaparak UEFA'ya götürmek oldu. Belenenses'le Portekiz Kupası finaline yükseldi fakat finalde Sporting Lizbon'a mağlup oldu.

SON INTERTOTO ŞAMPİYONU JORGE JESUS

Belenenses sonrası Braga'nın başına geçen Jorge Jesus, Intertoto'nun 2008 yılında düzenlenen son turnuvasında şampiyon olmayı başardı. 2009 yılında ise Benfica'nın başına geçen Jorge Jesus, 5 yıl aradan sonra takımını Portekiz liginde şampiyon yapmayı başardı. Benfica'daki başarıları sonrası taraftarları ona hayran kaldı.

TARAFTAR İÇİN POLİSLE TARTIŞTI 30 GÜN CEZA ALDI

2013 senesinde ise Guimares'te oynanan bir maçın ardından Benfica taraftarlarını gözaltına alan polislerle sözlü tartışmaya giren Jorge Jesus, bu hareketiyle taraftarın gönlünü bir kez daha kazandı. Portekiz Federasyonu, Jorge Jesus'a bu sebepten dolayı 30 gün ceza verdi.

EZELİ RAKİP SPORTING LIZBON'A GEÇİŞ

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Benfica'yı üst üste şampiyon yapan Jorge Jesus, radikal bir kararla Sporting Lizbon'un başına geçti. Sporting'in başında çıktığı ilk maçta eski takımı Benfica'yı 1-0 mağlup eden Jesus, bu iyi başlangıca rağmen devamını getiremedi ve ligi Benfica'nın 2 puan ardında 86 puanla ikinci sırada tamamladı.

TARAFTARLAR JORGE JESUS'U YARALADI!

3 yıl boyunca Sporting Lizbon'u çalıştıran Jorge Jesus, Benfica'nın ezeli rakibiyle tek bir kupa dahi kazanamadı. Portekizli teknik adam, 2018 yılında bir grup taraftarın tesisleri basmasından sonra yaralandı.

PORTEKİZ LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Jesus bu olaydan 3 gün sonra Portekiz Kupası'nda finalde Aves'e mağlup oldu ve finali 3 farklı takımla (Belenenses, Benfica, Sporting Lizbon) kaybeden ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

İLK KEZ PORTEKİZ DIŞINA ÇIKTI VE KUPA KAZANDI

2018 senesinde Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus, 20 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Suudi Arabistan Süper Kupası'nı da kazanan Jorge Jesus, kulüp başkanı ile anlaşamayınca buradaki görevinden istifa etti ve yeni rotasını Brezilya'ya çevirdi.

FLAMENGO'YU ŞAMPİYON YAPARAK TARİHE GEÇTİ

Brezilya ekibi Flamengo'yu 2019-20 sezonunda çalıştıran Jorge Jesus, kısa sürede taraftarların büyük sevgisini kazandı.

JORGE JESUS GİTTİ, DOMENEC TORRENT GELDİ

Temmuz 2020'de Flamengo'dan ayrılan Jorge Jesus, 57 maçta 43 galibiyet elde ederek 5 kupa kazandığı koltuğunu şimdilerde Galatasaray'ı çalıştıran İspanyol hoca Domenec Torrent'e devretmişti.



