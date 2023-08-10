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Son dakika: Fenerbahçe, Londra'ya kamp kurdu! Galatasaray'ın da istediği iki yıldız için tüm yönetim İngiltere'de...

10.08.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Şu ana kadar kadrosuna kattığı önemli isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler; UEFA Avrupa Konfeans Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedeflerken, bir yandan da orta saha takviyesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Fred ve Tanguy Ndombele transferi için atağa kalktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen, Avrupa'da ise yoluna devam edip iyi bir derece yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği dinmiyor. Şu ana kadar kadrosuna kattığı önemli isimlerle dikkat çeken sarı - lacivertlilerde yönetim, orta saha takviyesi için atağa kalktı.

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Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe Yönetimi, gündemine iki önemli futbolcuyu birden aldı.

FRED İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde Fenerbahçe'nin İngiliz deviyle bonservis ve diğer konular üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

NDOMBELE SÜRPRİZİ

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Öte yandan Fenerbahçe'nin Tottenham'dan Tanguy Ndombele için de masada olduğu ve sarı - lacivertli kurmayların başkan Ali Koç önderliğinde Londra'da olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın da ilgisinin bulunduğu iki futbolcu için Fenerbahçe'nin toplamda 18 milyon euroluk bir bonservis bütçesi ayırdığı ifade edildi.

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