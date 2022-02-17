Son dakika: Fenerbahçe'de yürekler ağza geldi! Kim Min-Jae bir anda yere yığıldı...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Slavia Prag maçında taraftarları korkuttu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 mağlubiyetiyle bitse de Kim Min-Jae'nin olayı en az maç kadar konuşuldu.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Güney Koreli stoper maça devam edemedi. Sağlık ekiplerinin saha içine gelmesiyle kenara alınan tecrübeli isim oyundan çıkarak yerine Tisserand'a bıraktı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar ne olduğunu anlayamadı ve sarı-lacivertli kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı. Büyük bir problem olduğu düşünülmeyen Kim Min-Jae için başının döndüğünden şüpheleniliyor.

