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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de yürekler ağza geldi! Kim Min-Jae bir anda yere yığıldı...

Son dakika: Fenerbahçe'de yürekler ağza geldi! Kim Min-Jae bir anda yere yığıldı...

17.02.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertlilerin stoperi Kim Min-Jae herkesi korkuttu! Topsuz alanda bir anda kendini yere bırakan tecrübeli isim maça devam edemedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kenara alınan Güney Koreli stoper hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Son dakika: Fenerbahçe'de yürekler ağza geldi! Kim Min-Jae bir anda yere yığıldı...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Slavia Prag maçında taraftarları korkuttu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 mağlubiyetiyle bitse de Kim Min-Jae'nin olayı en az maç kadar konuşuldu.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

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Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Güney Koreli stoper maça devam edemedi. Sağlık ekiplerinin saha içine gelmesiyle kenara alınan tecrübeli isim oyundan çıkarak yerine Tisserand'a bıraktı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar ne olduğunu anlayamadı ve sarı-lacivertli kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı. Büyük bir problem olduğu düşünülmeyen Kim Min-Jae için başının döndüğünden şüpheleniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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