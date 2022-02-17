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Fenerbahçe-Slavia Prag maçına damga vuran pozisyon! Taraftarı çıldırttı...

17.02.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı büyük bir heyecana sahne oldu. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin önemli ismi Valencia maçın 6. dakikasında çok müsait bir pozisyonu harcadı ve sosyal medya yıkıldı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takım arkadaşlarına topu çıkaramayınca net gol kaçtı. Fenerbahçeli taraftarlar Valencia'ya büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçına damga vuran pozisyon! Taraftarı çıldırttı...

Fenerbahçe-Slavia Prag maçına Valencia damga vurdu... Fenerbahçe'de forvet mevkisinde maça başlayan yıldız oyuncu karşılaşmanın henüz başında çok müsait bir pozisyondan yararlanamadı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

MUTLAK GOL KAÇTI

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Enner Valencia ile mutlak bir gol şansı bulan temsilcimiz bu pozisyondan faydalanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncu topu takım arkadaşlarına çıkaramayınca mutlak gol kaçtı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Valencia'ya büyük tepki gösterdi. Müsait pozisyonda olmasına rağmen takım arkadaşlarına topu çıkaramayan yıldız oyuncuya tepki çığ gibi...

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Enner Valencia
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