Fenerbahçe-Slavia Prag maçına damga vuran pozisyon! Taraftarı çıldırttı...

Fenerbahçe-Slavia Prag maçına Valencia damga vurdu... Fenerbahçe'de forvet mevkisinde maça başlayan yıldız oyuncu karşılaşmanın henüz başında çok müsait bir pozisyondan yararlanamadı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

MUTLAK GOL KAÇTI

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Enner Valencia ile mutlak bir gol şansı bulan temsilcimiz bu pozisyondan faydalanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncu topu takım arkadaşlarına çıkaramayınca mutlak gol kaçtı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Valencia'ya büyük tepki gösterdi. Müsait pozisyonda olmasına rağmen takım arkadaşlarına topu çıkaramayan yıldız oyuncuya tepki çığ gibi...

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

