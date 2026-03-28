SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin duvarı Milan Skriniar'a Suudi Arabistan kancası! Arap ekipleri sıraya girdi...

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı ve savunmanın bel kemiği haline gelen Milan Skriniar, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi! Arap kulüplerinin, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Slovak yıldızın şartlarını sormaya başladığı iddia edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin 6 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli stoperi kolay kolay bırakmaya niyeti yok. İşte Skriniar için Çubuklu formayla gösterdiği harika performans sonrası patlak veren o transfer gelişmesi...

Emre Şen
Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üstte tutan Fenerbahçe'de, bu sezon takım savunmasının kalbi haline gelen Milan Skriniar'ın performansı sadece taraftarların değil, dünya devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yaşadığı sakatlık sonrası formasına muhteşem bir dönüş yapan ve defanstaki istikrarlı oyunuyla rakiplere adeta geçit vermeyen Slovak yıldıza, transferin en iştahlı bölgesi olan Suudi Arabistan'dan dev kancalar atılmaya başlandı.

ARAPLAR ŞARTLARINI SORDU!

Çizme basınından ve Avrupa transfer kulislerinden sızan son dakika iddialarına göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekipleri, 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının durumunu yakından takibe aldı. Arap kulüplerinin, yıldız oyuncuyu önümüzdeki transfer döneminde kadrolarına katabilmek için menajerler aracılığıyla oyuncunun maddi şartlarını ve Fenerbahçe'nin beklentilerini öğrenmek üzere harekete geçtiği öne sürüldü.

YÖNETİMİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fransa'nın dev ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer edilen Skriniar, kısa sürede takımın en önemli parçalarından biri oldu. Fenerbahçe yönetiminin, Çubuklu formayla 2029 yılına kadar uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperi astronomik bir teklif gelmediği sürece kolay kolay bırakmak istemediği kesin bir dille ifade ediliyor.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA DEVLEŞTİ

Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalsa da döndüğü andan itibaren formayı sırtından çıkarmayan Skriniar, sadece savunmadaki o kesici özellikleriyle değil, skor katkısıyla da öne çıktı. Başarılı stoper, bu sezon forma giydiği maçlarda 2 gol ve 1 asistlik hücum katkısı sağlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Milan Skriniar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.