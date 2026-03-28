SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin duvarı Milan Skriniar'a Suudi Arabistan kancası! Arap ekipleri sıraya girdi...

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üstte tutan Fenerbahçe'de, bu sezon takım savunmasının kalbi haline gelen Milan Skriniar'ın performansı sadece taraftarların değil, dünya devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yaşadığı sakatlık sonrası formasına muhteşem bir dönüş yapan ve defanstaki istikrarlı oyunuyla rakiplere adeta geçit vermeyen Slovak yıldıza, transferin en iştahlı bölgesi olan Suudi Arabistan'dan dev kancalar atılmaya başlandı.

ARAPLAR ŞARTLARINI SORDU!

Çizme basınından ve Avrupa transfer kulislerinden sızan son dakika iddialarına göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekipleri, 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının durumunu yakından takibe aldı. Arap kulüplerinin, yıldız oyuncuyu önümüzdeki transfer döneminde kadrolarına katabilmek için menajerler aracılığıyla oyuncunun maddi şartlarını ve Fenerbahçe'nin beklentilerini öğrenmek üzere harekete geçtiği öne sürüldü.

YÖNETİMİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fransa'nın dev ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer edilen Skriniar, kısa sürede takımın en önemli parçalarından biri oldu. Fenerbahçe yönetiminin, Çubuklu formayla 2029 yılına kadar uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperi astronomik bir teklif gelmediği sürece kolay kolay bırakmak istemediği kesin bir dille ifade ediliyor.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA DEVLEŞTİ

Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalsa da döndüğü andan itibaren formayı sırtından çıkarmayan Skriniar, sadece savunmadaki o kesici özellikleriyle değil, skor katkısıyla da öne çıktı. Başarılı stoper, bu sezon forma giydiği maçlarda 2 gol ve 1 asistlik hücum katkısı sağlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.