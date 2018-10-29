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F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç kararını verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 07:47 | Son Güncelleme

Sezona büyük hayal kırıklığı ile başlayan Fenerbahçe, 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu'yu kovdu. Fenerbahçe taraftarı artık tek bir sorunun cevabını merak ediyor; Cocu'nun yerine kim gelecek? Ali Koç'un ilk adayı belli oldu. Comolli o isimle görüşecek...

İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

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Cuma günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe, acil bir toplantı gerçekleştirip listedeki isimlerle temasa geçmeye başlayak.

Cuma günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe, acil bir toplantı gerçekleştirip listedeki isimlerle temasa geçmeye başlayak.
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Gelen haberlere göre başkan Ali Koç'un kafasındaki ilk isim Zinedine Zidane...

Gelen haberlere göre başkan Ali Koç'un kafasındaki ilk isim Zinedine Zidane...
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Fransız Damien Comolli'nin bugün, şu an boşta olan vatandaşı ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Fransız Damien Comolli'nin bugün, şu an boşta olan vatandaşı ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.
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Zidane'dan sonuç alınamaması halinde ise Monaco'da görevine son verilen Leonardo Jardim'in öne çıktığı kaydedildi.

Zidane'dan sonuç alınamaması halinde ise Monaco'da görevine son verilen Leonardo Jardim'in öne çıktığı kaydedildi.
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İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...

İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...
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Ersun Yanal

Ersun Yanal
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Christoph Daum

Christoph Daum
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Alex De Souza

Alex De Souza
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Kemal Özdeş

Kemal Özdeş
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Arsene Wenger

Arsene Wenger
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Tayfun Korkut

Tayfun Korkut
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Aykut Kocaman

Aykut Kocaman
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Roberto Carlos

Roberto Carlos
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Abdullah Avcı

Abdullah Avcı
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Arthur Zico

Arthur Zico
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Zeljko Buvac

Zeljko Buvac
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Frank de Boer

Frank de Boer
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Laurent Blanc

Laurent Blanc
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Fran Escriba

Fran Escriba
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Hamza Hamzaoğlu

Hamza Hamzaoğlu
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Ralph Hasenhüttl

Ralph Hasenhüttl
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Igor Tudor

Igor Tudor
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Juande Ramos

Juande Ramos
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Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic
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Mircea Lucescu

Mircea Lucescu
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Vincenzo Montella

Vincenzo Montella
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David Moyes

David Moyes
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Alan Pardew

Alan Pardew
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Peter Bosz

Peter Bosz
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Claudio Ranieri

Claudio Ranieri
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Sam Allardyce

Sam Allardyce
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Peter Stöger

Peter Stöger
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Carlos Carvahal

Carlos Carvahal
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Antonio Conte (Fotomaç)

Antonio Conte (Fotomaç)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zinedine zidane Leonardo Jardim

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