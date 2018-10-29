F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç kararını verdi

1 / 35 Cuma günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe, acil bir toplantı gerçekleştirip listedeki isimlerle temasa geçmeye başlayak.

3 / 35 Fransız Damien Comolli'nin bugün, şu an boşta olan vatandaşı ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.