SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de yeni sportif direktör belli oldu. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada sportif direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiği duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.

19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.

Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.

Portekiz Futbol Federasyonu'nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.

Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz.

Mario Branco’nun kariyeri:

Famalicao, Sportif Direktör, 2020

PAOK, Sportif Direktör, 2018

Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016

Estoril, Sportif Direktör, 2012

Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011

Leixoes, Sportif Direktör, 2009

Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008

Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006

Wisla Krakow, Şef Scout, 2005

Pontevedra, Şef Scout, 2004



