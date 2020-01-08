SON DAKİKA: Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı!

Son dakika transfer gelişmesi; Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.

Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

S I M O N F A L E T T E. ????????



???? https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020



