SON DAKİKA: Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı!

Son dakika transfer gelişmesi; Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.
Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
S I M O N F A L E T T E. ????????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020
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