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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı!

SON DAKİKA: Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.01.2020 23:15 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Falette sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı terletecek.

Son dakika transfer gelişmesi; Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.

Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"


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