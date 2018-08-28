Moussa Sissoko gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında gündeme bomba gibi düşen ancak resmi siteden yapılan açıklama ile yalanlanan Moussa Sissoko transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Tottenham'da forma giyen merkez orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bunun yanı sıra oyuncuya 650 bin Euro imza parası ve 3.2 milyon Euro da maaş ödemeyi kabul eden Fenerbahçe yönetiminin, yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle geri adım attığı belirtildi.
TARAFTARDAN SİSSOKO DUASI
Bu arada Sissoko ile ilgili transfer haberlerinin çıkmasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tecrübeli oyuncunun alınması konusunda yoğun mesajlar attılar. Taraftarlar, kulübün yalanlamasına karşın, “Sissoko gelecek orta sahada dertler bitecek”, “İnşallah Sissoko transferi gerçekleşir”, “Allah’ım ne olur Sissoko bizim olsun” şeklinde ifadeler içeren mesajlar paylaştılar. (Habertürk)
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