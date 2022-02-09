SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi yıkan Ramazan Civelek'in transferinde Emre Belözoğlu detayı! Hem F. Bahçe hem Galatasaray...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler dün akşam kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. 45 dakika on kişi mücadele eden Kayserispor'a galibiyet golünü getiren isim Ramazan Civelek oldu. Ramazan, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti. Geceye damga vuran isimle ilgili Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ! BELÖZOĞLU...

Dün akşam oyuna sonradan giren ve Fenerbahçe'yi kupanın dışına iten isim olan Ramazan Civelek'in Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük döneminde takıma kazandırılmak istendiği ortaya çıktı.

RAMAZAN YERİNE NAZIM SANGARE!

O dönem Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek, takımıyla birlikte Süper Lig'e yükselmişti. Karagümrük'e para kazandırarak ayrılmak isteyen Ramazan'ın yerine Nazım Sangare transfer edilmişti. Emre Belözoğlu o dönem Ramazan'ı çok istemiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

FATİH TERİM DE ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ramazan Civelek, Gaziantep BB, Sakaryaspor, Karagümrük ve son olarak Kayserispor formaları giydi. Ramazan Civelek'i iki sezon önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de çok istemişti.

