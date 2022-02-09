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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi yıkan Ramazan Civelek'in transferinde Emre Belözoğlu detayı! Hem F. Bahçe hem Galatasaray...

09.02.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, dün akşam da Türkiye Kupasına veda etti. Kayserispor ile karşılaşan sarı lacivertliler 45 dakika on kişi oynayan rakibi karşısında golü bulamadı. Oyuna sonradan giren Ramazan Civelek, son dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi yıktı. Ramazan'ın ikinci kez Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi yıkan Ramazan Civelek'in transferinde Emre Belözoğlu detayı! Hem F. Bahçe hem Galatasaray...
Ramazan Civelek

Ramazan Civelek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kayserispor
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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler dün akşam kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. 45 dakika on kişi mücadele eden Kayserispor'a galibiyet golünü getiren isim Ramazan Civelek oldu. Ramazan, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti. Geceye damga vuran isimle ilgili Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ! BELÖZOĞLU...

Dün akşam oyuna sonradan giren ve Fenerbahçe'yi kupanın dışına iten isim olan Ramazan Civelek'in Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük döneminde takıma kazandırılmak istendiği ortaya çıktı.

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RAMAZAN YERİNE NAZIM SANGARE!

O dönem Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek, takımıyla birlikte Süper Lig'e yükselmişti. Karagümrük'e para kazandırarak ayrılmak isteyen Ramazan'ın yerine Nazım Sangare transfer edilmişti. Emre Belözoğlu o dönem Ramazan'ı çok istemiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

FATİH TERİM DE ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ramazan Civelek, Gaziantep BB, Sakaryaspor, Karagümrük ve son olarak Kayserispor formaları giydi. Ramazan Civelek'i iki sezon önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de çok istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor Emre Belözoğlu
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