SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi Kayserispor maçı öncesi resmen duyurdu!

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolundaki kritik Kayserispor deplasmanı öncesi sarı-lacivertli taraftarları sevindirecek dev bir "destek" kararına imza attı. Deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle harekete geçen yönetim, taraftarın üzerindeki maddi yükü hafifletmek için kesenin ağzını açtı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi Kayserispor maçı öncesi resmen duyurdu!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'den taraftarına büyük jest! Kayserispor deplasmanındaki 3.838 TL'lik bilet fiyatı için kulüp yönetimi devreye girdi. Bilet bedelinin 2.338 TL'sini üstlenen sarı-lacivertli kulüp, taraftarın cebinden çıkacak tutarı 1.500 TL'ye indirdi. Şampiyonluk yolunda "omuz omuza" mesajı veren bu karar sonrası biletlerin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor.

YÖNETİMDEN "BİLET SÜBVANSİYONU" GELDİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi Kayserispor maçı öncesi resmen duyurdu! 1

Kayserispor yönetimi tarafından belirlenen 3.838 TL’lik deplasman tribünü bilet fiyatı, taraftarlar arasında tepkiyle karşılanmıştı. Taraftarının gücünü arkasında hissetmek isteyen Fenerbahçe Spor Kulübü, bilet ücretinin 2.338 TL'lik kısmını kulüp kasasından karşılama kararı aldı.

TARAFTAR SADECE 1.500 TL ÖDEYECEK

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi Kayserispor maçı öncesi resmen duyurdu! 2

Yapılan bu dev indirimle birlikte, sarı-lacivertli futbolseverler Kayseri deplasmanı biletlerine sadece 1.500 TL ödeyerek sahip olabilecek. Kulübün bu hamlesi, sosyal medyada taraftarlar tarafından büyük takdirle karşılanırken, Kayseri'deki deplasman tribününün tamamen dolması bekleniyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi Kayserispor maçı öncesi resmen duyurdu! 3

"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır.

Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3.838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca 1.500 TL tahsil edilecektir.

Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır."

