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Son dakika: Fenerbahçeli Kim Min-Jae için Rennes'den resmi açıklama geldi! Teknik direktör duyurdu...

08.07.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de şu ana kadar gerçekleştirilen Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferlerinin yanı sıra santrfor takviyesi de beklenirken; taraftarlar bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Kim Min - Jae'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri devam ederken, oyuncuyla ilgilenen Rennes kulübünden flaş bir açıklama geldi.

Son dakika: Fenerbahçeli Kim Min-Jae için Rennes'den resmi açıklama geldi! Teknik direktör duyurdu...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Kim Min - Jae'nin adı, transfer gündeminden düşmüyor. Sarı - lacivertlilerin başarılı futbolcusu için Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'in girişimlerinin bulunduğu öne sürülmüştü. Transfer için sıcak bir gelişme yaşandı.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçeli Kim Min - Jae için flaş bir açıklamada bulundu.

"TRANSFER DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

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Güney Koreli yıldızın transferine ilişkin konuşan Genesio, "Kim Min-Jae'yi iyi tanıyorum. Kendisi bu pozisyon için aradığımız niteliklere sahip oyunculardan biri. Transferinin doğru yolda ilerlediğini biliyorum ama resmi imza atılmadığı sürece temkinli davranmak lazım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

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Fenerbahçe; Rennes'in Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği ve oyuncuyla transfer için anlaştığına dair çıkan haberleri yalanlamıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıkan Kim Min-Jae, 1 gol kaydetti.


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