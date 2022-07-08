Son dakika: Fenerbahçeli Kim Min-Jae için Rennes'den resmi açıklama geldi! Teknik direktör duyurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Kim Min - Jae'nin adı, transfer gündeminden düşmüyor. Sarı - lacivertlilerin başarılı futbolcusu için Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'in girişimlerinin bulunduğu öne sürülmüştü. Transfer için sıcak bir gelişme yaşandı.

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçeli Kim Min - Jae için flaş bir açıklamada bulundu.

"TRANSFER DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

Güney Koreli yıldızın transferine ilişkin konuşan Genesio, "Kim Min-Jae'yi iyi tanıyorum. Kendisi bu pozisyon için aradığımız niteliklere sahip oyunculardan biri. Transferinin doğru yolda ilerlediğini biliyorum ama resmi imza atılmadığı sürece temkinli davranmak lazım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe; Rennes'in Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği ve oyuncuyla transfer için anlaştığına dair çıkan haberleri yalanlamıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıkan Kim Min-Jae, 1 gol kaydetti.



