Son dakika: Fenerbahçeli Kim Min-Jae için Rennes'ten resmi açıklama geldi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve gösterdiği performansla sarı - lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Güney Koreli stoper Kim Min - Jae, kulübe veda ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi için artık geri sayıma geçilen Fenerbahçeli Kim Min Jae için resmi açıklama geldi.

"ARTIK ONU BEKLİYORUZ"

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, savunma transfer için yaptığı açıklamada, Kim Min Jae'yi beklediklerini söyledi. Genesio, "Kim Min Jae'yi bekliyoruz, savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA maçlarının kadrosuna adı yazılmayan Güney Koreli savunma oyuncusunun Rennes'e transferinin kısa bir süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

18 MİLYON EURO

Rennes, bu transfer için sarı-lacivertlilere 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro'yu ödeyecek.

39 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkan Kim Min - Jae, 3268 dakika süre aldı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.



