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Son dakika: Fenerbahçeli Kim Min-Jae için Rennes'ten resmi açıklama geldi!

15.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun başında transfer edilen Kim Min - Jae, gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte adı birçok takımla anılan Güney Koreli stoper için en ciddi adayların Napoli ve Rennes olduğu ifade edilmişti. Rennes'in transferi için anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki stoper için resmi bir açıklama yapıldı.

Son dakika: Fenerbahçeli Kim Min-Jae için Rennes'ten resmi açıklama geldi!
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve gösterdiği performansla sarı - lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Güney Koreli stoper Kim Min - Jae, kulübe veda ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi için artık geri sayıma geçilen Fenerbahçeli Kim Min Jae için resmi açıklama geldi.

"ARTIK ONU BEKLİYORUZ"

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Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, savunma transfer için yaptığı açıklamada, Kim Min Jae'yi beklediklerini söyledi. Genesio, "Kim Min Jae'yi bekliyoruz, savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

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Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA maçlarının kadrosuna adı yazılmayan Güney Koreli savunma oyuncusunun Rennes'e transferinin kısa bir süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

18 MİLYON EURO

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Rennes, bu transfer için sarı-lacivertlilere 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro'yu ödeyecek.

39 RESMİ MAÇA ÇIKTI

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Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkan Kim Min - Jae, 3268 dakika süre aldı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.


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