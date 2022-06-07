Son dakika: Galatasaray'a 'Aykut Kocaman' modeli! Büyük proje merak uyandırdı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde görevlerini yeni ekibe devredecek. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in adaylıklarını koyduğu seçim öncesinde flaş haberler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun seçilmesi halinde sarı - kırmızılı kulübe getirmek istediği sistem ortaya çıktı.

AYKUT KOCAMAN MODELİ

Hamamcıoğlu, Aykut Kocaman'ı Cristopher Daum'un teknik direktörlük zamanında Fenerbahçe'nin başına sportif direktör olarak getiren Aziz Yıldırım'ın denediği sistemi Galatasaray'da denemek istiyor.

ÖNE ÇIKAN İSİM: EROĞLU

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nu futbol direktörü yapmak isteyen Hamamcıoğlu, seçimi kazanması durumunda harekete geçecek.

CAMİADA MERAK VAR

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'da denediği benzer yapılanma gibi, teknik direktör olarak görev yapan Hüseyin Eroğlu'nu futbol direktörlüğüne düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun bu görüşü Galatasaray camiasında da merak oluşturdu.

HÜSEYİN EROĞLU'NUN KARNESİ

Hüseyin Eroğlu bu sezon Altınordu'nun başında 37 maça çıktı. İzmir ekibi ile 15 galibiyet 3 beraberlik 19 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör, 10 yıldır çalıştırdığı Altınordu'ya sezon sonunda veda etti.



