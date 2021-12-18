Son dakika: Galatasaray Başakşehir'e diş geçiremedi!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray - Başakşehir maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Başakşehir'i öne geçiren golü 20. dakikada röveşatayla Stefano Okaka attı. Galatasaray ise 88. dakikada Mustafa Muhammed ile skoru eşitledi.

Başakşehir'de Leo Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde son 6 maçını kazanamayan ve bu süreçte 4. beraberliğini alan Galatasaray, puanını 24 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 18'e yükseldi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu son 8 maçta yenilmeyen ve 2. beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 29'a yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16’ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Medipol Başakşehir karşısında 3 değişikliğe gitti. Sivas deplasmanında sakatlık geçiren Fernando Muslera’nın yerine kalede İsmail Çipe’ye görev veren deneyimli teknik adam, savunmada Luyindama yerine Marcao, orta sahada ise Taylan Antalyalı yerine Olimpiu Morutan’a görev verdi.

Galatasaray sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.

İSMAİL ÇİPE KALEDE

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera’nın Demir Grup Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmesi sonucunda bir süre dahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Medipol Başakşehir maçında kaleyi İsmail Çipe devraldı. Teknik direktör Fatih Terim, Muslera’nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe’ye emanet etti.

FATİH TERİM’İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise takımının ligin 16’ncı haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Belözoğlu, Deniz Türüç yerine Tolga Ciğerci’ye şans tanıdı.

Deplasman ekibi sahaya; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Chadli ve Okaka ilk 11’iyle çıktı.

MARTIN LINNES TRİBÜNDE

Galatasaray’ın eski futbolcusu Martin Linnes, Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip etti. 2016-2021 yılları arasında 5 sene boyunca Galatasaray formasını terleten ve şu anda Norveç takımı Molde’de forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes, maçı tribünden izledi.

EMRE BELÖZOĞLU’NA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, maç öncesinde Emre Belözoğlu’nun aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve ıslıkladı.

MAÇ ÖZETİ

20' Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24' hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin arka direğe plase şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32' Muhammed Şengezer'in kısa düşen topunda Morutan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

41' Kerem'in derinlemesine pasında altıpas önünde müsait durumda topla buluşan Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Nef

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Visca, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

Gol: Dk. 20 Okaka (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 23 Marcao, Dk. 30 Yedlin (Galatasaray), Dk. 35 Chadli (Medipol Başakşehir)

