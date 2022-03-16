SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sert sözler! "Bir şey olmamış gibi dışarıda dolaşıyorlar'

Galatasaray, yarın akşam kendi sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda oynayan sarı kırmızılılar Nou Camp'tan 0-0'lık beraberlikle dönmüştü. Galatasaray, yarın akşam Barcelona'yı mağlup ederse UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Başkan Burak Elmas maç öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

'TAKIMIMIZ BARCELONA MAÇI İÇİN ÇOK HIRSLI'

'Takımımız son derece motive. Bu maç için çok hırslılar. Umarım yarın Barcelona'da gösterdikleri performansı yarın akşam da gösterirler. Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Türkiye'deki spor kulüplerinin Avrupa'da başarılı olamamasının en önemli nedeni finansal disiplinle yönetilemiyor olmaları... Galatasaray'ı girdiği kaostan çıkarmaya çalışıyoruz.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DIŞARIDA DOLAŞIYORLAR'

Galatasaray'ın 85 milyon € harcayıp başarısız olduğu zamanlar oldu. Önemli olan başarıyı elde etme kabiliyeti. Biz bunun peşindeyiz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları yapan yöneticiler hiçbir şey olmamış gibi etrafta dolaşıyorlar. Galatasaray'ın geleceği için mücadele ediyoruz.

