Son dakika: Galatasaray'da Başakşehir maçı sonrası Domenec Torrent'e ağır sözler! "10 koyunu otlatamaz..."

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının son dakikaları büyük heyecana sahne olurken, mücadelede 32 şut çekilmiş ancak takımlar gol atma başarısı gösteremeyince müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımın gösterdiği performans nedeniyle sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Spor yazarı Erman Toroğlu ise İspanyol çalıştırıcı için flaş bir yazı kaleme aldı.

TOROĞLU'NUN YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE;

"90 dakikaya baktığınızda Başakşehir, G.Saray'a göre sahaya daha iyi yayılıyor, daha akıllı oynuyorlar. Yani çalışmışlar. G.Saray'da hiç bir şey yok, tamamen bireysel. Yani G.Saray kötü değil, çok kötü. Galatasaray'ın kalesinden Muslera'yı alın dün gece, bir başka kaleci koyun. Maç kaç kaç biterdi? Bir puanı kazanan Galatasaray görünüyor, iki puanı kaybeden takım ise Başakşehir. Ünal Aysal, Terim'i gönderdi, Mancini'yi getirdi, bir şey diyemezsin. Sen bunu getirirsen herkes her şeyi der, koyun otlatamaz Torrent! Buna 10 tane koyun ver, 6'sını kaybeder, 2'sini sakat bırakır."

