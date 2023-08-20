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Son dakika: Galatasaray'da taraftarları şaşırtan ayrılık! Olimpiu Morutan, bonservisiyle gönderildi...

20.08.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden ve bu sezonki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılara Burak Elmas ve Fatih Terim döneminde transfer edilen Olimpiu Morutan'ın bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsaakadan Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmış ve bu sezon ilk kez kazanmıştı. Transferde de hareketliliği devam eden Aslan'da flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere...

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Sarı - kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in görev yaptığı dönemde transfer edilen Olimpiu Morutan, bu sezon da bekleneni veremedi ve satılacaklar listesine kondu.

BONSERVİSİYLE ANKARAGÜCÜ'NE...

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TRT Spor'un haberine göre Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

SÖZLEŞMESİ VE MADDELER

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Ayrıca Ertan Süzgün'ün haberinde ise sarı - lacivertlilerin Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray'ın sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı ve opsiyonlara bağlı olarak geri alma maddesinin bulunduğu da belirtildi.

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