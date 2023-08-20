Son dakika: Galatasaray'da taraftarları şaşırtan ayrılık! Olimpiu Morutan, bonservisiyle gönderildi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsaakadan Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmış ve bu sezon ilk kez kazanmıştı. Transferde de hareketliliği devam eden Aslan'da flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere...

Sarı - kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in görev yaptığı dönemde transfer edilen Olimpiu Morutan, bu sezon da bekleneni veremedi ve satılacaklar listesine kondu.

BONSERVİSİYLE ANKARAGÜCÜ'NE...

TRT Spor'un haberine göre Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

SÖZLEŞMESİ VE MADDELER

Ayrıca Ertan Süzgün'ün haberinde ise sarı - lacivertlilerin Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray'ın sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı ve opsiyonlara bağlı olarak geri alma maddesinin bulunduğu da belirtildi.

