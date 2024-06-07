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SON DAKİKA: Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.06.2024 19:14
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Son dakika... Galatasaray geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Okan Buruk'un sözleşmesinin detaylarını duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Galatasaray, 2 sezondur şampiyonluk başarısı gösteren tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

MALİ DETAYLAR DUYURULDU

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Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."

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