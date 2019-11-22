Galatasaray'dan Luyindama açıklaması

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

