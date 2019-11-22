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Galatasaray'dan Luyindama açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama’nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada futbolcunun ameliyat olacağını belirtti.

Galatasaray'dan Luyindama açıklaması

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

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Galatasaray Luyindama Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu senede defans artı forversşz şampiyon oluruz sıkıntı yok
Dengesiz idmanlar, kendine bakmamalar sonucu olusan sakatliklar cok uzuldum gecmis olsun luindama...
@musty_yekta_ugurlu İyi de Kardeşim Kara Tren Lokomotifi gibi üçüncü kolu da açıp üzerine çullanmaya gelen bir Gambiyalı'yı görsen sen ne yapardın?Herşeyde bir hayır var.Stabil ve istikrarlı oynamıyor sezon başından beri,dinlensin güzelce.Yerine kesin sezon sonu Kahraman yada hain bir genç monte edilecektir ki bu sefer Lyundiyama unutulmasın sakın;-) Bu yıl da defanssız ve forvetsiz ŞAMPİYONUZ İNŞALLAH...
bu kulübün sağlık heyetinde sorun var..sakat gelen iyice sakatlanıyor,oynayan ameliyat oluyor..
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