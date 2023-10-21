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  4. Son dakika: Galatasaray taraftarından Beşiktaşlı yıldıza büyük tepki! Top ayağına geldiğinde bütün stadyum ıslıkladı, 31. dakikada mecburen oyundan çıktı...

Son dakika: Galatasaray taraftarından Beşiktaşlı yıldıza büyük tepki! Top ayağına geldiğinde bütün stadyum ıslıkladı, 31. dakikada mecburen oyundan çıktı...

21.10.2023 19:39 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta ayrıca büyük bir heyecan da yaşandı. İki takım için de kritik öneme sahip olan müsabakada siyah - beyazlıların yıldız ismi Milot Rashica'ya eski takımı Galatasaray'ın taraftarlarından tepki geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçın ilk yarısında birçok olay yaşandı. 45 dakika boyunca tempo ve tansiyon oldukça yüksek olurken, bir futbolcu da tribünlerin hedefindeki isim haline geldi.

RASHICA TEPKİ ÇEKTİ

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Beşiktaş'ın yıldızı Milot Rashica, eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı ilk maçta taraftarların tepkisini çekti.

TOPU HER AYAĞINA ALDIĞINDA...

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Kosovalı futbolcu, topu her ayağına aldığında sarı - kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Bu protestoya tüm stadyumun katılması dikkat çekerken, yaşanan olay sosyal medyanın da gündemine oturdu.

KIRMIZI KART SONRASI ÇIKTI

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Öte yandan Rashica, Mert Günok'un 30. dakikada kırmızı kart görmesi sonucunda yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

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