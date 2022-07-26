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Son dakika: Galatasaray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu! Avusturya'ya götüremiyor... "Bu ne sorumsuzluk"

26.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti. Burada 4 günlük kamp gerçekleştirecek Sarı-Kırmızılı ekip oynayacağı hazırlık mücadeleleri öncesi kamp kadrosunu da duyurmuştu. Galatasaray'da birçok isim kadroya dahil edilmezken, en dikkat çeken oyuncu ise Luyindama olmuştu. Yıldız oyuncunun Avusturya'ya götürülmeme nedeni ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu! Avusturya'ya götüremiyor... "Bu ne sorumsuzluk"
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, yeni sezon öncesindeki 2’nci yurt dışı kampı için Avusturya’ya gitti. Avusturya’nın Tirol bölgesinde 4 günlük Kamp gerçekleştirecek sarı-kırmızılılar, Avusturya'ya giderken, kampta 2 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 1 Ağustos’ta İstanbul’a dönerek ligin ilk haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına burada devam edecek.

Galatasaray, Avusturya’daki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 20.00’de İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci ve son maçında ise pazar günü TSİ 20.00’de Fiorentina ile karşılaşacak.

LUYINDAMA KAFİLEDE YOK

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Öte yandan Luyindama, Işık Kaan Arslan, İsmail Çipe, Batuhan Şen, Sacha Boey, Emin Bayram, Aytaç Kara, Sekidika, Emre Taşdemir, Atalay Babacan ve Eren Aydın, Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-Kırmızılılar'da beklendiği gibi Aytaç Kara, Sacha Boey ve Jesse Sekidika gibi isimler kadroya dahil edilmezken, kamp kadrosuna alınmayan sürpriz isim Christian Luyindama oldu.

"GÖRMEK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ!

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Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk Kongolu oyuncu için yaptığı açıklamada "Luyindama'yı görmek istiyoruz" dedikten 2 gün sonra kamp kadrosuna alınmaması dikkat çekti.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

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DR Kongolu oyuncunun, 5 günlük Avusturya kampına götürülmeme nedeni olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddiaya göre; Arabistan'da liglerin geç bitmesi ve Luyindama'nın Türkiye'ye geç gelmesinden dolayı vize işleriyle uğraşan idari birim Luyindama'nın vizesini çıkarmayı unuttu. Oyuncunun vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından kampa gecikmeli olarak katılması bekleniyor.

TARAFTARDAN TEPKİ!

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Yaşanan bu sosyal medyada yayılmasının ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar kulüp yönetimine tepki gösterirken bazı kullanıcılar "Bu nasıl sorumsuzluk" ifadelerini kullandığı görüldü.


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Okan Buruk Avusturya galatasaray luyindama galatasarau
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