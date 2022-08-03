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Son dakika haberleri! Şaka değil gerçek! Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'a yazdılar

03.08.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Spor gündeminin ana maddesinde Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı yatıyor. Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan Portekizli yıldızın yeni adresi henüz netleşmiş değil. Atletico Madrid'e gideceği konuşulan yıldız oyuncu için dünyanın en büyük transfer sitesinden ilginç bir hamle geldi. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimalini işaretleyen dünyaca ünlü site, sosyal medyayı birbirine kattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri! Şaka değil gerçek! Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'a yazdılar
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri! Cristiano Ronaldo Galatasaray'a yazıldı! Görenlerin gözlerine inanamadığı olay resmen gerçekleşti. Dünyanın en büyük transfer sitelerinin başında gelen Transfermarkt, Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimali olmasını yazdı. Bu olayı fark eden Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı birbirine kattı.

"%38 İHTİMALLE GALATASARAY'DA"

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Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet attı. Türk taraftarların bu kadar yoğun tweet atmasını fark eden İngilizler de durumu görünce büyük bir şok yaşadı.

GÜNDEM OLUNCA DEĞİŞTİRDİLER

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Twitter'da gece yarısı gündem olan bu olayın ardından Transfermarkt Ronaldo'nun gideceği takımları değiştirdi. Galatasaray'ı listeden kaldıran Transfermarkt yetkilileri yine de gündemin ana maddesine oturdu.


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