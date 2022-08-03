Son dakika haberleri! Şaka değil gerçek! Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'a yazdılar

Son dakika haberleri! Cristiano Ronaldo Galatasaray'a yazıldı! Görenlerin gözlerine inanamadığı olay resmen gerçekleşti. Dünyanın en büyük transfer sitelerinin başında gelen Transfermarkt, Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimali olmasını yazdı. Bu olayı fark eden Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı birbirine kattı.

"%38 İHTİMALLE GALATASARAY'DA"

Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet attı. Türk taraftarların bu kadar yoğun tweet atmasını fark eden İngilizler de durumu görünce büyük bir şok yaşadı.

GÜNDEM OLUNCA DEĞİŞTİRDİLER

Twitter'da gece yarısı gündem olan bu olayın ardından Transfermarkt Ronaldo'nun gideceği takımları değiştirdi. Galatasaray'ı listeden kaldıran Transfermarkt yetkilileri yine de gündemin ana maddesine oturdu.



