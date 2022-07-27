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SON DAKİKA: Her şey 5 dakikada oldu! Adana Demirspor Napoli ile 2-2 berabere kaldı

27.07.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Adana Demirspor, hazırlık karşılaşmasında Napoli ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin son bölümüne 1-1 eşitlikle girilirken, Adana Demirspor 87. dakikada öne geçse de Napoli bu gole 90+4. dakikada Lozano ile yanıt verdi ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SON DAKİKA: Her şey 5 dakikada oldu! Adana Demirspor Napoli ile 2-2 berabere kaldı
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, 5. hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli ile karşı karşıya geldi. Teofilo Patini Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberliğe sahne olurken, mücadelenin son dakikaları adeta nefes kesti.

HER ŞEY 5 DAKİKADA OLDU!

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Karşılaşmanın 86. dakikasına girilirken, skor tabelası 1-1'i gösterirken, Balotelli'nin penaltı golü eşitliği bozsa da İtalyan ekibi pes etmedi ve 90+4. dakikada Lazono ile skora tekrar beraberliği getirdi.

Temsilcimizin golleri Balotelli ve Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı vuruşlarından gelirken, Napoli'nin gollerini Lozano kaydetti.

SIRADA GİRESUNSPOR

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Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te Giresunspor ile deplasmanda oynayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor hazırlık maçı
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