SON DAKİKA: Her şey 5 dakikada oldu! Adana Demirspor Napoli ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, 5. hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli ile karşı karşıya geldi. Teofilo Patini Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberliğe sahne olurken, mücadelenin son dakikaları adeta nefes kesti.
Karşılaşmanın 86. dakikasına girilirken, skor tabelası 1-1'i gösterirken, Balotelli'nin penaltı golü eşitliği bozsa da İtalyan ekibi pes etmedi ve 90+4. dakikada Lazono ile skora tekrar beraberliği getirdi.
Temsilcimizin golleri Balotelli ve Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı vuruşlarından gelirken, Napoli'nin gollerini Lozano kaydetti.
Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te Giresunspor ile deplasmanda oynayacak.
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