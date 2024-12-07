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SON DAKİKA: Jose Mourinho derbi mağlubiyeti sonrası böyle konuştu! Şampiyonluk yarışı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.12.2024 21:30
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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Jose Mourinho derbi mağlubiyeti sonrası böyle konuştu! Şampiyonluk yarışı...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'A VE HAKEME TEBRİK

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"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı. Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum."

"DAHA İYİ OLAN TARAF KAYBETTİ"

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"Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho son dakika fenerbahçe mourinho
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