SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

TMZ'in haberine göre; Kobe Bryant'ın da aralarında olduğu 5 kişi, Pazar sabahı meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Haberde Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın helikopterde olmadığı belirtilirken, kazanın nedeninin ise araştırıldığı vurgulandı.

