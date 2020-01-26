SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.
TMZ'in haberine göre; Kobe Bryant'ın da aralarında olduğu 5 kişi, Pazar sabahı meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Haberde Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın helikopterde olmadığı belirtilirken, kazanın nedeninin ise araştırıldığı vurgulandı.
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