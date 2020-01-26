SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

TMZ'in haberine göre; Kobe Bryant'ın da aralarında olduğu 5 kişi, Pazar sabahı meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Haberde Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın helikopterde olmadığı belirtilirken, kazanın nedeninin ise araştırıldığı vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orhun Ene: Güçlü bir gruptayızOrhun Ene: Güçlü bir gruptayız
Çırılçıplak pozuna beğeni yağdıÇırılçıplak pozuna beğeni yağdı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kobe bryant lakers

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doncic, NBA tarihine geçti

Doncic, NBA tarihine geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

All-Star'da takımlar açıklandı

All-Star'da takımlar açıklandı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

Ünlü basketbolcu Valentina Vignali'nin çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes-ASVEL: 101-74

Efes, ASVEL'i ezip geçti

NBA'de Milwaukee Bucks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Milwaukee seriyi 5 maça çıkardı

Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu

Larkin üst üste 2. kez MVP

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.