Kobe Bryant'ın helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni polis tarafından açıklandı. Los Angeles Polis Departmanı, kazanın nedeninin hava koşulları olduğunu duyurdu.
Polis sözcüsü Joe Rubenstein, "Kaza anındaki hava koşulları, bizim uçuşlar için belirlediğimiz minimum standartların altında. Havada sis uçuşa engel olacak kadar fazlaydı. Görüş mesafesi en az 2.8 mil olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Kulenin, helikopterin pilotuna telsiz üzerinden yaptığı uyarı ortaya çıktı. Helikopterin alçaktan uçtuğunu fark eden kulenin hemen pilotla temasa geçtiği belirtildi. Kule ilk önce telsiz üzerinden pilota; 'Çok alçaktasınız' uyarısı yapıyor. Kule bu uyarısını tekrar yaptıktan sonra helikopterden radardan tamamen yok oluyor.
Kazada ölen kişilerden olan helikopterin pilotunun da kimliği ortaya çıktı. Pilotun isminin Ara Zobayan olduğu açıklandı. Zobayan'ın VHF Kurallarına (Görerek uçma) göre sisli havalarda uçma izni ve tecrübesi bulunuyordu.
NBA efsanesi Kobe Byrant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden isimler, pilot Ara Zobayan, Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, ayrıca Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester ve kızı Payton Chester olarak açıklandı.
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