Son dakika: Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay yorumlar! 'Birileri Okan Buruk'u uyarmalı!', 'Tedirgin ve ezik görüntüsü...'

Son dakika haberleri: Konyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen sarı - kırmızılıları 2-1 mağlup etti ve 9 maçlık kazanamama serisini bitirdi. Galatasaray'ın ise 14 haftadır süren galibiyet serisi bu maçla son buldu.

İlk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar için spor yazarlarından flaş yorumlar geldi.

Karşılaşmayı köşelerinde değerlendiren yazarlar; Icardi'nin etkisiz performansına dikkat çekerken, teknik direktör Okan Buruk'u eleştirdi.

İşte yazarların yorumları;

"TEDİRGİN VE EZİK GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAKLAŞIYOR"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Konyaspor, Soner'le golü buldu. İşte bu dakikadan sonra G.Saray'da ciddi bir mantalite yanlışı başladı. İlle maçı kazanalım deyip hem değişikliklerle risk aldılar hem de tüm oyuncular ileri gitmeye başladılar. Aslında Konyaspor pekala bir puana razıydı. Ama G.Saray ava giderken avlandı. Eksik yakalandılar ve mağlup oldular. Dün geceki asıl sıkıntı, kazanamıyorsan kaybetme mantığını son 10 dakikada yitiren G.Saray'dır. Bir-iki ufak faul hatasına rağmen ben hakem Zorbay Küçük'ü çok beğendim. Yavaş yavaş tedirgin ve ezik görüntüsünden uzaklaşıyor, bu çok büyük bir artı. Ayrıca kararlarıyla, davranışlarıyla da çok olumlu bir görünüm sergiledi."

"SON VURUŞLAR BECERİKSİZDİ"

EVREN TURHAN/TAKVİM: "G.Saray, seriyi devam ettirmek istedi ama uzun bir aradan sonra maç kaybetti. Galatasaray, son vuruşlarda becereksizdi. Bunun neticesinde de 14 maç sonra ligde 3 puan alamadı ve yenilgiyle tanıştı. Elbette bir takımın formsuz dönemi de olacaktır. Okan hoca ve öğrencileri, bu maçı tekrar izleyip nerede hata yaptıklarını masaya yatırmalılar."

"GALİBİYET SERİSİNİN ŞIMARIKLIĞI"

BÜLENT TİMURLENK/SABAH: "Konya, maçı Buruk'un ikramlarıyla çevirdi. İlk yarıda direkt kırmızıyı, bir de ikinci sarısını görmeden oyuna devam Ahmet Oğuz için Zorbay Küçük'ün ve VAR'ın katkısını da not düşmek lazım. Elinde ne kadar hücumcu varsa sahaya süren, orta sahasını boşaltan, koşamayan Mata'dan medet uman Buruk'a demek ki bu puan farkı fazla gelmiş. Galibiyet serisinin getirdiği şımarıklığı futbolun affetmediğine dair gerçeği milli takım arasında düşünecek çok vakti olacak."

"2-1, GALATASARAY İÇİN İYİ SKOR"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Karalar bağlamaya gerek yok. Bu maçtaki sorun orta sahadan kaynaklandı. Maç 2-1 bittiyse bu Galatasaray için iyi bir skor. Son 10 dakika iki gol daha yiyebilirlerdi. Cim Bom oyundan düştü, neredeyse tüm futbolcular eller yukarı dedi. Konyaspor’a gelince... Kadro kalitesi sınırlı olmasına rağmen canla başla mücadele ettiler. Galatasaray’a resmen kafa tutup kazanmayı daha çok istediler ve emeklerinin hakkını aldılar. Son sözüm de maçın hakemi Zorbay Küçük’e... İlk yarı Mahir’in Dubois’in ayağına basması kırmızı kart değil mi?"

"BİRİLERİ OKAN BURUK'LA KONUŞMALI"

LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Adekugbe gibi Diouf'u yakından tanıyan hızlı bir oyuncuyu kenarda tutmak ve pozisyon vermeye başlayan, geri dönemeyen Dubois'in yerine almamak Okan Hoca adına maçı okuyamamaktı. Abdülkerim'i meğer Nelsson toparlıyormuş. Abdülkerim ciddi pozisyon hataları yaptı. G.Saray'ın 1-0'ı koruyacak oyunu sahaya yansıtamaması Buruk'un B planının olmadığının göstergesiydi. Şampiyonluk yarışında 1 puan bile çok önemli. Maç 1-1 iken ve Konya yüklenirken skoru korumayı düşünmeyip 3'lü savunmaya dönerek risk almak intihardı. Başkan Özbek teknik adamlara karışmaz ama birileri Okan Buruk'la konuşmalı."

"FAZLA ROTASYON, KONSANTRASYON BOZAR"

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Bitime 10 dakika kala Rashica ve Zaniolo takımı hareketlendirmeye başlarken Berkan ve Oliveira kenara alındı, sahaya Torreira ve Mata çıktı. Galatasaray, Gomis de girmesine rağmen artık sadece Zaniolo'nun sol ayağıyla etkili olabiliyordu. Duraklama bölümünde "Galatasaray bir şekilde atar kazanır" zannedenler Oğulcan'ın muhteşem golüyle şok oldu. "Her seri biter, her takım yenilir" elbet ama Cimbom'u mağlubiyetten çok son iki maçtaki kötü oyun düşündürüyor, eminim… Fazla rotasyon, konsantrasyon bozar."

"FUTBOL ÖYLE BİR OYUN DEĞİL"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Sarı-kırmızılılar devreyi 1-0 önde bitiriyor ama daha önceki maçlardaki Galatasaray var mı sahada? Yok. İkinci yarı, bu sefer sahaya hakim olan taraf Konyaspor. Çok tehlikeli akınlar yapıyorlar fakat son pasları iyi kullanamıyorlar. Galatasaray ikinci yarıda bir türlü orta sahayı ele geçiremiyor ve çok etkili Konyaspor ataklarına karşı koymakta zorlanıyorlar. İlk yarıyı tamam Galatasaray önde kapattı ama verilen pozisyonlara göre ikinci yarı Konyaspor çok daha etkiliydi ve iki gol buldu. Galatasaraylı oyuncular fazla havaya girmişler. Yani "Biz ismimizle bile oynarız, yeter" havasındaydılar. Ama maalesef futbol öyle bir oyun değil!"

"BÜYÜK DERSLER ÇIKARILMALI"

ZEKİ UZUNDURUKAN/FOTOMAÇ: "Hiçbir maç kolay değil Galatasaray için. Okan hoca bu bilinçle takımını hazırlamalı maçlara. Çünkü rakipler, lidere çelme takmak için ekstra motivasyonla sahaya çıkıyor. Kasımpaşa ve Konyaspor, bunu gösterdi. Okan Buruk, doğru 11 ile sahaya çıkmış olsaydı Konyaspor maçını da kazanırdı. Mesela Zaniolo, ilk 11 çıkmalıydı. İcardi, Galatasaray forması altında en etkisiz maçını oynadı. 90+3'te Oğulcan nefis bir gol atarak Galatasaray'ın rekorunu bitirdi, zirve yarışına büyük bir heyecan getirdi. Konyaspor, ikinci yarıda oynadığı etkili futbol ile galibiyeti hak etti. Tam 9 maç sonra galip geldi Konyaspor. Hem de lideri iyi bir oyunla yenerek. Galatasaray'ın bu yenilgiden büyük dersler çıkarması lazım."

