SON DAKİKA | KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika: ÖSYM, 18 Eylül'de yapılacak 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/OZzarKUlsm pic.twitter.com/P1J3doUH7i — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 8, 2022

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