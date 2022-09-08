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SON DAKİKA | KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

08.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

SON DAKİKA | KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika: ÖSYM, 18 Eylül'de yapılacak 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

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Anahtar Kelimeler:
KPSS
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