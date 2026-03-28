SON DAKİKA | Lionel Messi bu sefer çok ilginç bir şekilde tarihe geçti! Inter Miami'den Arjantinli yıldıza eşi benzeri görülmemiş onur...

Kariyeri boyunca kırılmadık rekor, kazanılmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) futbolun kaderini tek başına değiştirmeye devam ediyor.

MLS'in güçlü ekiplerinden Inter Miami, takımın 10 numarası ve efsane kaptanı Leo Messi'yi onurlandırmak adına dünya futbol tarihinde eşine çok az rastlanır bir karara imza attığını resmen duyurdu.

TARİHTE BİR İLK: KENDİ OYNADIĞI STADYUMDA TRİBÜNÜ OLACAK

Güney Florida temsilcisinden yapılan tarihi açıklamada, kulübün yeni mabedi olan Nu Stadyumu'ndaki tribünlerden birine doğrudan Lionel Messi'nin adının verileceği belirtildi. Bu onuru eşsiz kılan asıl detay ise Messi'nin, aktif olarak kendi stadyumunda düzenli maç oynamaya devam ederken adına tribün verilen ilk sporcu olarak adını spor tarihine altın harflerle yazdırması oldu.

Lionel Messi'nin adını taşıyacak olan bu devasa ve özel tribünün, 4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan görkemli açılış maçıyla birlikte taraftarların kullanımına sunulacağı ifade edildi.

AMERİKA'YI FETHETTİ: AKILALMAZ İSTATİSTİKLER!

2023 yazında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Inter Miami'ye transfer olan 38 yaşındaki süperstar, kulübün adeta çehresini değiştirdi. Miami ekibinin tarihindeki ilk dört kupayı kazanmasında başrolü oynayan Arjantinli efsane, bireysel istatistikleriyle de Amerika'yı fethetmiş durumda.

ABD kariyerinde bugüne kadar çıktığı 94 maçta tam 83 gol ve 53 asiste imza atan Messi, kısa sürede Inter Miami'nin tüm zamanların en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncusu unvanını eline geçirdi. Ayrıca üst üste 2 kez sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilerek MLS tarihinde bu büyük başarıyı elde eden ilk futbolcu oldu.