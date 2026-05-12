Beşiktaş’ta 9 ayrılık birden! Sergen Yalçın kadro dışıları duyurdu

Beşiktaş'ta yeni sezon kampı öncesi "kadroda operasyon" sesleri yükseliyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma geri dönecek kiralık oyuncular hakkında radikal bir karara vardı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kadro operasyonu! 9 kiralık oyuncuya "kulüp bulun" talimatı verilirken, Trabzonspor'da parlayan Muci'nin geleceği ise bordo-mavililere bağlı.

Beşiktaş’ta yeni sezon kampı öncesi "kadroda operasyon" sesleri yükseliyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma geri dönecek kiralık oyuncular hakkında radikal bir karara vardı. Yapılan planlamada, tam 9 isim yeni sezon kadrosunda kendine yer bulamadı.

9 İSİM İÇİN "KULÜP BULUN" TALİMATI

Sergen Yalçın ve Serdal Adalı zirvesinden çıkan karar sonrası, listedeki oyuncuların menajerleri kulübe davet edildi. Beşiktaş yönetimi; Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’den kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Bu oyuncuların yeni sezon kamp kadrosunda da yer almayacakları kesinleşti.

ERNEST MUCI’DE TOP TRABZONSPOR’DA

Kiralık gönderilen oyuncular arasında durumu en çok merak edilen isim ise Ernest Muci. Trabzonspor formasıyla bu sezon fırtına gibi esen Arnavut yıldız, 33 maçta 14 gol ve 8 asistlik dev bir performans sergiledi. Bordo-mavili ekibin, Muci’nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Eğer opsiyon kullanılırsa, yıldız oyuncu Beşiktaş’a geri dönmeyecek.

