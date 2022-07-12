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Son dakika: Luis Suarez Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı! 'Ateşi yaktı...'

12.07.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazanmış; Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Emre Mor ve Tiago Çukur isimleri kadroya katılmıştı. Bu hamlelerin ardından sarı - lacivertlilerde gözler, soru işareti oluşturmayacak bir santrfor takviyesine çevrilmişti. Atletico Madrid'den ayrılan ve Fenerbahçe'nin gündemine Luis Suarez, yaptığı açıklamalarla sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika: Luis Suarez Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı! 'Ateşi yaktı...'
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilerleyen transfer çalışmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesinde hız kazanmıştı. Kadrosuna son olarak Watford'dan Tiago Çukur'u dahil eden sarı - lacivertlilerde yönetim, taraftarları mutlu edecek bir transfer için hummalı bir çalışma içine girmişti.

Yeni kulübü merakla beklenen ve Edinson Cavani ile birlikte Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Luis Suarez verdiği son röportajda geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİTMEK İSTİYORUM"

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Radio Sport 890'a konuşan Uruguaylı yıldız yaptığı açıklamada herhangi bir kulüple söz kesmediğini ve kimseye de kapılarını kapamadığını söyleyerek, "Kimseye kapılarımı kapatmadım. 5-6 MLS takımından teklif geldi. Oradaki durum biraz karışık, bazı takımların kotası yok ve Ocak'a kadar beklemek zorunda kalıyorsunuz. Dünya Kupası'na en hazır şekilde gideceğim bir takım istiyorum" sözlerini kullandı.

"MLS BENİM İÇİN UYGUN DEĞİL"

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Suarez emekli olmadan önce Inter Miami'de yakın arkadaşı Lionel Messi'yle birlikte oynayacağına ilişkin sorulara ise, "MLS'in sistemi çok karmaşık. Eğer play-off'lara kalamazsanız sezon Ekim ayında bitiyor. Bu benim için uygun değil. Inter Miami hakkında çıkan haberler de doğru değil, her zaman her çıkan haberi malesef inkar etme şansımız yok" diye konuştu.

TARAFTAR HEYECANLANDI

luis suarez

Fenerbahçeli taraftarlar, Suarez'in bu sözlerinin ardından büyük heyecan yaşadı ve sosyal medyada oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. Twitter'da oyuncunun açıklamalarını değerlendiren sarı - lacivertli futbolseverler, "Fenerbahçe bu transferi bitirir, hayırlı olsun" ifadelerini kullandılar.

URUGUAY'IN EN GOLCÜSÜ

Luis Suarez

Uruguay Milli Takımı'nda çıktığı 132 maçta 68 golle ülkenin en golcü oyuncusu olan Suarez, geçen yıl Atletico Madrid'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.


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