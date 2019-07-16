SON DAKİKA | MHK, bu sezon Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi.

2019-2020 sezonunda üst klasman hakem ve üst klasman yardımcı hakem listeleri şöyle:

Üst Klasman Hakem

Caner Ak - Adana

Zorbay Küçük - Adana

Özgüç Türkalp - Ankara

Serkan Tokat -Ankara

Ali Palabıyık -Ankara

Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara

Kadir Sağlam - Ankara

Erkan Özdamar - Ankara

Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya

Burak Şeker - Antalya

Murat Erdoğan - Antalya

Sarper Barış Saka - Antalya

Bahattin Şimşek - Aydın

Arda Kardeşler - Bursa

Cihan Aydın - Bursa

Ali Şansalan - Çanakkale

Ümit Öztürk - Denizli

Özgür Yankaya - Edirne

Suat Arslanboğa - Eskişehir

Turgut Doman - Eskişehir

Fırat Aydınus - İstanbul

Cüneyt Çakır - İstanbul

Mete Kalkavan - İstanbul

Hüseyin Göçek - İstanbul

Volkan Bayarslan - İstanbul

Emre Malok - İstanbul

Onur Özütoprak - İstanbul

Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul

Mert Güzenge - İstanbul

Hakan Ceylan - İzmir

Halis Özkahya - İzmir

Alper Ulusoy - İzmir

Kutluhan Bilgiç - İzmir

Halil Umut Meler - İzmir

Yiğit Arslan - İzmir

Direnç Tonusluoğlu - İzmir

Abdulkadir Bitigen - Kayseri

Alper Çetin - Kocaeli

Koray Gençerler - Manisa

Atilla Karaoğlan - Sakarya

Bülent Birincioğlu - Trabzon

Ramazan Keleş - Trabzon

Yasin Kol - Trabzon