SON DAKİKA: Montella tercihini yaptı! İşte A Milli Takımımızın Bulgaristan ve Gürcistan maçı aday kadrosu

A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı maçlar öncesinde aday kadro duyuruldu.

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim’de ise Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Kaleciler

Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır aday kadroda yer aldı.

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik savunma hattında görev yapacak isimler oldu.

Orta saha

Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Salih Özcan orta alandaki seçenekler arasında.

Forvet ve hücum

Kadronun hücum hattında Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yer aldı.