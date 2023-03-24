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Son dakika | On binlerce öğretmen bekliyordu! 45 bin atama için tarih belli oldu: Erdoğan deprem bölgesini işaret etmişti

24.03.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 45 bin öğretmen atamasında tarih ve branşların kontenjan dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs’ta yapılacağını bildirdi.

Son dakika | On binlerce öğretmen bekliyordu! 45 bin atama için tarih belli oldu: Erdoğan deprem bölgesini işaret etmişti

Son dakika haberi: On binlerce öğretmenin beklediği kritik tarih açıklandı! Öğretmen atamaları 8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını, önceliğin deprem bölgesine verileceğini duyurmuştu.

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ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞLARIN KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs’ta yapılacağını bildirdi.

SONUÇLAR 18 NİSAN'DA DUYURULACAK

Bakan Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

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KONTENJAN DAĞILIMINI AÇIKLADI

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.”

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

"SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI"

Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ATAMADA BRANŞLARIN KONTENJAN DAĞILIMI

Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

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