Son dakika haberi | 'Müjde paylaşmak istiyorum' diyerek duyurdu! Erdoğan açıkladı: 45 bin yeni öğretmen atanacak... Bakan Özer'den 'atama takvimi' açıklaması

Son dakika haberi: Erdoğan 45 bin yeni öğretmen ataması kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız."

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE

Erdoğan paylaşımının devamında atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak deprem bölgesinde görevlendirileceğini belirtti.

BAKAN ÖZER'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Erdoğan'ın atama kararını duyurmasının ardından bir açıklama yaptı. Merak edilen atama takvimi ve branş dağılımıyla ilgili Özer, "En kısa sürede açıklayacağız" dedi.

