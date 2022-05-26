Son dakika: Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz! İşte o takımlar...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, uzatmalarda sonucunda 3-2'lik skorla kazandı. Sivasspor, böylece tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alacak takım sayımız 5'e yükseldi.
Süper Lig'den Avrupa kupalarına giden kulüpler:
Şampiyonlar Ligi
Trabzonspor (play-off)
Fenerbahçe (2. ön eleme)
Avrupa Ligi
Sivasspor (play-off)
Avrupa Konferans Ligi
Konyaspor (2. ön eleme)
Başakşehir (2. ön eleme)
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