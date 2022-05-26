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  4. Son dakika: Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz! İşte o takımlar...

Son dakika: Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz! İşte o takımlar...

26.05.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti. Sivasspor, böylece ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bu skorla birlikte önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil edecek takım sayısı 5'e çıkmış oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz! İşte o takımlar...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, uzatmalarda sonucunda 3-2'lik skorla kazandı. Sivasspor, böylece tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alacak takım sayımız 5'e yükseldi.

İŞTE TÜM DETAYLAR

Süper Lig'den Avrupa kupalarına giden kulüpler:

Şampiyonlar Ligi

Trabzonspor (play-off)
Fenerbahçe (2. ön eleme)

Avrupa Ligi

Sivasspor (play-off)

Avrupa Konferans Ligi

Konyaspor (2. ön eleme)
Başakşehir (2. ön eleme)


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