Son dakika: Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz! İşte o takımlar...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, uzatmalarda sonucunda 3-2'lik skorla kazandı. Sivasspor, böylece tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alacak takım sayımız 5'e yükseldi.

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Süper Lig'den Avrupa kupalarına giden kulüpler:

Şampiyonlar Ligi

Trabzonspor (play-off)

Fenerbahçe (2. ön eleme)

Avrupa Ligi

Sivasspor (play-off)

Avrupa Konferans Ligi

Konyaspor (2. ön eleme)

Başakşehir (2. ön eleme)



