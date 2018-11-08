SPOR

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarını açıkladı! PFDK olaylara karışan Fatih Terim, Hasan Şaş'ın yanı sıra futbolcular Jailson, Roberto Soldado, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'e de tarihi cezalar verdi.

PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarını açıkladı! İşte detaylar...

PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezalarını açıkladı

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MUSTAFA CENGİZ - CEZA VERİLMEDİ

MUSTAFA CENGİZ - CEZA VERİLMEDİ
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FATİH TERİM - 7 MAÇ CEZA

FATİH TERİM - 7 MAÇ CEZA
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HASAN ŞAŞ - 8 MAÇ CEZA

HASAN ŞAŞ - 8 MAÇ CEZA
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ABDURRAHİM ALBAYRAK - CEZA VERİLMEDİ

ABDURRAHİM ALBAYRAK - CEZA VERİLMEDİ
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BADOU NDIAYE - 5 MAÇ CEZA

BADOU NDIAYE - 5 MAÇ CEZA
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GARRY RODRIGUES - 3 MAÇ CEZA

GARRY RODRIGUES - 3 MAÇ CEZA
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MARIANO - CEZA VERİLMEDİ

MARIANO - CEZA VERİLMEDİ
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RYAN DONK - 6 MAÇ CEZA

RYAN DONK - 6 MAÇ CEZA
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UĞUR YILDIZ - İHTAR CEZASI

UĞUR YILDIZ - İHTAR CEZASI
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FAHRİ YILMAZ - İHTAR CEZASI

FAHRİ YILMAZ - İHTAR CEZASI
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ERAY SÖZEN - İHTAR CEZASI

ERAY SÖZEN - İHTAR CEZASI
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HANDE SÜMERTAŞ - İHTAR CEZASI

HANDE SÜMERTAŞ - İHTAR CEZASI
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ROBERTO SOLDADO - 8 MAÇ CEZA

ROBERTO SOLDADO - 8 MAÇ CEZA
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JAILSON - 6 MAÇ CEZA

JAILSON - 6 MAÇ CEZA
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BÜLENT ATAŞ - İHTAR CEZASI

BÜLENT ATAŞ - İHTAR CEZASI
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ALİ BOZAN - İHTAR CEZASI

ALİ BOZAN - İHTAR CEZASI
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GALATASARAY KULÜBÜ - 60.000 TL PARA CEZASI

GALATASARAY KULÜBÜ - 60.000 TL PARA CEZASI
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FENERBAHÇE KULÜBÜ - 12.000 TL PARA CEZASI

FENERBAHÇE KULÜBÜ - 12.000 TL PARA CEZASI
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Galatasaray-Fenerbahçe süper lig fatih terim hasan şaş Jailson Badou N'diaye Garry Rodrigues ryan donk roberto soldado

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Takım
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Okuyucu Yorumları 101 yorum
ÇOK AZ!! FEDERASYON İSTİFA ET! EN AZ 15er maç hepsine en en az!!!!
fenerin başarısızlığa iyi gölge bravo
tüm kadroyu silseymişsiniz
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