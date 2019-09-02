Galatasaray'dan 3 transfer birden! Gece yarısı şovu

Galatasaray'dan gece yarısı 3 transfer birden... Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao, Mario Lemina ve Taylan Antalyalı transferlerini resmen açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

LEMINA'NIN SATIN ALMA OPSİYONU 16 MİLYON EURO

Galatasaray, Mario Lemina transferi için de Gabonlu oyuncunun kulübü Southampton'a 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Lemina, Galatasaray'dan ise 2 milyon 50 bin Euro kazanacak. Galatasaray, Lemina'yı 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satın alma opsiyonuna da sahip...

SÜRPRİZ TRANSFER: TAYLAN ANTALYALI

Bu arada Galatasaray, Erzurumspor'dan ayrılan Taylan Antalyalı'nın transferini de TFF'ye bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.