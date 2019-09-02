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Galatasaray'dan 3 transfer birden! Gece yarısı şovu

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2019 22:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Monaco'dan Radamel Falcao'yu bonservisiyle, Southampton'dan Mario Lemina'yı ise kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Erzurumspor'dan ayrılan Taylan Antalyalı ile de sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan gece yarısı 3 transfer birden... Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao, Mario Lemina ve Taylan Antalyalı transferlerini resmen açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

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LEMINA'NIN SATIN ALMA OPSİYONU 16 MİLYON EURO
Galatasaray, Mario Lemina transferi için de Gabonlu oyuncunun kulübü Southampton'a 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Lemina, Galatasaray'dan ise 2 milyon 50 bin Euro kazanacak. Galatasaray, Lemina'yı 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satın alma opsiyonuna da sahip...

Mario Lemina

SÜRPRİZ TRANSFER: TAYLAN ANTALYALI
Bu arada Galatasaray, Erzurumspor'dan ayrılan Taylan Antalyalı'nın transferini de TFF'ye bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Taylan Antalyalı

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mario Lemina Galatasaray radamel falcao Taylan Antalyalı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Başından beri yönetime güvendik, sırtımızı dönmedik. Allahımıza şükürler olsunki herşey istediğimiz gibi oldu. Bu transferlerde emeği geçen herkese sonuna kadar teşekkür ederiz. Başkanımıza, Abdurrahim Albayrak'a, Transfer Baronu Şükrü Hanedar'a ve diğerlerine. Artık lig şimdi başlıyor. İMPARATOR FATİH TERİM!
transfer yasağı yolda...
bu opsiyonlar cok yuksek degilmi . oyuncular birbirine alisacak ve takim dagilacak.
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