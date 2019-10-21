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Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçı kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçının kadrosu belli oldu. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao listede yer almadı.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

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Anahtar Kelimeler:
radamel falcao real madrid Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Laf olsun diye geldi zaten fos çıktı
onca uğraş getirt sonra bu maçta yok
bu maç bizim o zaman
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