Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçının kadrosu belli oldu. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao listede yer almadı.
Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."
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