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Son dakika: Rıdvan Dilmen, canlı yayında maçın taktiğini açıkladı! 'Türkiye'de kime sorsan...'

27.01.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Siyah - beyazlılar, Cenk Tosun (2) ve Dele Alli'nin golleriyle rakibini yenerken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşma hakkında flaş yorumlarda bulundu. Dilmen, Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin oyun sistemini değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika: Rıdvan Dilmen, canlı yayında maçın taktiğini açıkladı! 'Türkiye'de kime sorsan...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. (P) ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti. Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin oyun sistemi hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. İşte o sözler...

"BUNDAN VAZGEÇMİYOR"

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"Futbol rakiple oynanır. Bugün tam onun karşılığıydı. Sürprize müsait bir takım değil Alanyaspor. Rakibi Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbulspor da olsa bundan vazgeçmiyor. Karagümrük'te bir pas oyunu yerleştirdi Farioli. Volkan Demirel ile aynı şekilde devam etti ve Pirlo ile de hücuma evrildiler."

"KEYİF VEREN MAÇLARI OYNAYAN BİR TAKIM"

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"Farioli'nin açıklamalarına bakalım. Fenerbahçe maçı 5-0 bitti, Galatasaray maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdiler, Beşiktaş'a karşı da 3-0'dan 3-3'e geldi. Keyif veren maçları oynayan bir takım. Bu maçta Rosier için Tayfur olduğu zaman 'Eyvah yok' diyemezsiniz."

"5 MAÇTA 15 PUAN AMA..."

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"Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a etkisi oldu mu? Evet, 5'te 5 yaptı. Liderle 7 puana, Fenerbahçe ile 3 puana indirdi farkı. Müthiş bir moral oldu. Tabii ki çok kritik. 5 maç 15 puan çok ciddidir. Ona rağmen böyle. 5 maçı 10 puanda kapatsa sıkıntıydı. Cenk 3 ayrı mevkide oynadı. Aboubakar için de fizik olarak kolay değil."

"TÜRKİYE'DE KİME SORSANIZ..."

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"Şenol Hoca, rakibi bizden daha fazla çalışan bir hocadır. Türkiye'deki herkes Alanyaspor'un böyle oynadığını söyler. Gülü seven dikenine katlanırın Anadolu takımıdır. 'Ben böyle oynayayım, yenerim yenilirim. Kendi ayarımdaki takımlara karşı üstünlük sağlarım' diyor Alanyaspor."

"BEŞİKTAŞ, 'ÖNDE BASALIM' DEMİŞ"

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"Beşiktaş'ta 'Alanyaspor pas yaparken, arkadaşlar şiddetli pres yapalım, önde basalım, bunlar sabırlı ve ayağa oynuyorlar' denmiş. Hakikaten de öyle oldu, goller de öyle geldi. Burada problem, Beşiktaş'ın 0-0, 1-0, 2-0 ve 3-0'ken verdiği pozisyonlardır."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI..."

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"Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını %10 olarak görüyordum ama bu 5 maçlık seriden sonra daha fazla olarak görüyorum."


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