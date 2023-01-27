Son dakika: Rıdvan Dilmen, canlı yayında maçın taktiğini açıkladı! 'Türkiye'de kime sorsan...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. (P) ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti. Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin oyun sistemi hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. İşte o sözler...
"Futbol rakiple oynanır. Bugün tam onun karşılığıydı. Sürprize müsait bir takım değil Alanyaspor. Rakibi Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbulspor da olsa bundan vazgeçmiyor. Karagümrük'te bir pas oyunu yerleştirdi Farioli. Volkan Demirel ile aynı şekilde devam etti ve Pirlo ile de hücuma evrildiler."
"Farioli'nin açıklamalarına bakalım. Fenerbahçe maçı 5-0 bitti, Galatasaray maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdiler, Beşiktaş'a karşı da 3-0'dan 3-3'e geldi. Keyif veren maçları oynayan bir takım. Bu maçta Rosier için Tayfur olduğu zaman 'Eyvah yok' diyemezsiniz."
"Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a etkisi oldu mu? Evet, 5'te 5 yaptı. Liderle 7 puana, Fenerbahçe ile 3 puana indirdi farkı. Müthiş bir moral oldu. Tabii ki çok kritik. 5 maç 15 puan çok ciddidir. Ona rağmen böyle. 5 maçı 10 puanda kapatsa sıkıntıydı. Cenk 3 ayrı mevkide oynadı. Aboubakar için de fizik olarak kolay değil."
"Şenol Hoca, rakibi bizden daha fazla çalışan bir hocadır. Türkiye'deki herkes Alanyaspor'un böyle oynadığını söyler. Gülü seven dikenine katlanırın Anadolu takımıdır. 'Ben böyle oynayayım, yenerim yenilirim. Kendi ayarımdaki takımlara karşı üstünlük sağlarım' diyor Alanyaspor."
"Beşiktaş'ta 'Alanyaspor pas yaparken, arkadaşlar şiddetli pres yapalım, önde basalım, bunlar sabırlı ve ayağa oynuyorlar' denmiş. Hakikaten de öyle oldu, goller de öyle geldi. Burada problem, Beşiktaş'ın 0-0, 1-0, 2-0 ve 3-0'ken verdiği pozisyonlardır."
"Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını %10 olarak görüyordum ama bu 5 maçlık seriden sonra daha fazla olarak görüyorum."