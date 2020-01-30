SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA | Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

SON DAKİKA | Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine 21 bin taraftarın geldiği açıklandı. Sergen Yalçın, "Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım şu an olduğu kadar. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta... Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftara açık olarak düzenlenen imza töreninde Sergen Yalçın'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine 21 bin taraftarın geldiği açıklandı.

İmza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Burada bulunan 21 bin taraftarıma çok teşekkür ediyorum. İşte büyük Beşiktaş burada! Hocasıyla, yönetimiyle ve taraftarıyla. Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

Ahmet Nur Çebi, görevine son verilen Abdullah Avcı'ya teşekkür ederken, Beşiktaş tribünlerinden tepkiler yükseldi.

SERGEN YALÇIN: HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM

Sözü alan Sergen Yalçın ise "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım şu an olduğu kadar. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vodafone Park’ta Sergen Yalçın izdihamı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın Beşiktaş Vodafone Park

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

G.Saray'dan bir transfer daha

G.Saray'dan bir transfer daha

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Nwakaeme, F.Bahçe'ye karşı oynayacak mı?

Nwakaeme, F.Bahçe'ye karşı oynayacak mı?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Trabzona geleydi başarılı olurdu besıktasta yuhlanarak kovulacak göreceksınız
ne olacak ki sergen geldiğinde şahamı kalkacak
Hosgeldin Sergen Yalçın ????????????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Vodafone Park’ta Sergen Yalçın izdihamı

Vodafone Park’ta Sergen Yalçın izdihamı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını açıkladı

Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.