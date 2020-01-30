SON DAKİKA | Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta... Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftara açık olarak düzenlenen imza töreninde Sergen Yalçın'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine 21 bin taraftarın geldiği açıklandı.

İmza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Burada bulunan 21 bin taraftarıma çok teşekkür ediyorum. İşte büyük Beşiktaş burada! Hocasıyla, yönetimiyle ve taraftarıyla. Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

Ahmet Nur Çebi, görevine son verilen Abdullah Avcı'ya teşekkür ederken, Beşiktaş tribünlerinden tepkiler yükseldi.

SERGEN YALÇIN: HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM

Sözü alan Sergen Yalçın ise "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım şu an olduğu kadar. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.