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SON DAKİKA: Sivasspor Fenerbahçe maçında Enner Valencia şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

29.04.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia ile Ali Şaşal Vural kafa kafaya çarpışırken, yaşanan bu pozisyonun ardından golcü oyuncu Enner Valencia yerden kalkamadı. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye götürülürken, bilincinin açık olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sivasspor Fenerbahçe maçında Enner Valencia şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan mücadelenin henüz 5. dakikasında ceza sahası içerisinde yükseldiği topta, kaleci Ali Şaşl Vural ile çarpışan Enner Valencia ciddi bir sakatlık yaşadı.

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0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

SAHAYA AMBULANS ÇAĞRILDI

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Yaşanan pozisyonun ardından sahaya ambulans çağrılırken, Ekvadorlu oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yıldız oyuncunun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

ROSSI OYUNA DAHİL OLDU

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Yaşanan bu pozisyonun ardından Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yerine Diego Rossi oyuna dahil oldu.

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