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Son dakika spor haberi: Belçika'da Larin rüzgarı! "Brugge'ün yeni altını"

17.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Beşiktaş ile yollarını ayırarak Belçika ekiplerinden Club Brugge'e transfer olan tecrübeli oyuncu Cyle Larin, takımıyla çıktığı ve 4-2 galibiyetle sonuçlanan mücadele sonrası Belçika'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Belçika'da Larin rüzgarı! "Brugge'ün yeni altını"

Beşiktaş ile yolları ayrılan ve kariyerine Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin, 4-2 kazandıkları hazırlık maçında oyuna sonradan girdi. Belçika basını, futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

YEDEK SOYUNDU!

şok

Sözleşme uzatmaları için Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Larin, Club Brugge ile sözleşme imzalamıştı. Larin, takımının 4-2 kazandığı hazırlık maçında ikinci yarıda şans bulurken skora katkı veremedi.

"BRUGGE'ÜN YENİ ALTINI"

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DH Lessports'tan Louis Janssen imzalı haberde Larin'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. Haberin başlığında, "Club Brugge'ün yeni altını Cyle Larin" ifadeleri dikkati çekti.

3 YILLIK SÖZLEŞME!

Club Brugge'den yapılan açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya katılan 27 yaşındaki Larin ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Beşiktaş'ın 2018 yılı ocak ayında ABD kulübü Orlando City'den transfer ettiği Larin, siyah-beyazlı takımla 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Larin, 24 golle Kanada Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutuyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş brugge larin
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