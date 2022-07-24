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Son dakika spor haberi: Charles Leclerc Fransa Grand Prix'sinde yarış dışı kaldı! Takım radyosundan böyle haykırdı

24.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sırada götürdü yarışta yaşadığı talihsiz kaza sonrası yarış dışında kalırken, takım radyosundan böyle haykırdı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Charles Leclerc Fransa Grand Prix'sinde yarış dışı kaldı! Takım radyosundan böyle haykırdı

Formula 1'de heyecan Fransa Grand Prix'si ile sürüyor. Fransa'daki yarışta pole pozisyonunun sahibi olan Ferrari pilotu Leclerc, büyük bir şok yaşadı. 11. viraja gelindiği sırada büyük bir şok yaşadı.

YARIŞ DIŞI KALDI, ÇILGINA DÖNDÜ!

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(Görüntü S Sport'tan alınmıştır)

Ferrarinin başarılı pilotu Charles Leclerc yarışı ilk sırada götürürken yaşadığı gaz pedalı problemi sonrası spin attı ve ardından bariyerlere çarptı. Yaşanan bu kaza sonrası oldukça yarış dışı kalan ve oldukça sinirlenen 24 yaşındaki Monakolu pilotun haykırışı takım radyosuna böyle yansıdı.

Charles Leclerc, Avusturya'da da gaz pedalıyla ilgili benzer bir problem yaşamıştı.

CHARLES LECLERC KİMDİR?

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Tam adı Charles Marc Hervé Perceval Leclerc olan genç pilot, kariyerine karting yarışlarıyla başlamıştır. F1'de toplamda 85 yarışa katılan Charles Leclerc tam 4 kez yarışı birinci bitirmiştir.

Karting yarışlarıyla başladığı kariyerinde 3 kez Fransa PACA şampiyonası galibiyeti bulunmaktadır. 2017 yılında F2'de birincilik elde ederek 2018'de Sauber Ferrari takımına dahil olmuştur.

2019 yılında Scuderia Ferrari takımına geçen ünlü pilot sezonu 4. tamamlayarak önemli bir başarı elde etmiştir.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa Formula 1 kaza
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