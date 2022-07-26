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Son dakika spor haberi: Öncülerspor-Yazırspor maçında kırmızı kart sonrası saha karıştı! Hakeme saldırdılar, polis müdahale etti

26.07.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası’nın final maçında ortalık karıştı. Öncülerspor ile Yazırspor arasında oynanan karşılaşmada hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrası yeşil saha karıştı. Karara sinirlenen futbolcular, hakeme saldırmaya çalışırken, çıkan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki kırsal mahalleleri arasında Şehit Cemal Bozkurt anısına düzenlenen Barak Bahar Turnuvası finalinde Öncülerspor ile Yazırspor karşılaştı. Şehitkamil İlçe Stadyumu'ndaki final maçı 1-0 Öncülerspor’un üstlüğüyle devam ederken, müsabakanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrasında Yazırspor’un defans oyuncusu direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın ardından Yazırsporlu futbolcular, hakeme saldırdı.

HAKEME SALDIRDILAR!

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Sahada yaşanan olaylara teknik heyet ve yedek kulübesindeki futbolcular da dahil olurken, final maçı şiddet olaylarına sahne oldu. Hakeme yapılan saldırının ardından sahaya giren çevik kuvvet polisleri hakemi çembere alıp yeşil saha karıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ!

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Sahada yaşanan kargaşa anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tribüne ve saha dışına yayılan olaylar polisin müdahalesiyle son buldu.


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Anahtar Kelimeler:
polis Gaziantep
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