Son dakika: TFF'de 8 saatlik Lale Orta toplantısı! Mehmet Büyükekşi'nin kararı ne oldu? MHK Başkanı, göreve devam edecek mi? İşte cevabı...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak saatler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'den 4 takım yerine 2'şer takımın küme düşürüleceğini açıklayan federasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta için hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

8 SAATLİK TOPLANTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nda önceki gün 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

GÜNDEM LALE ORTA

Sabah'ın haberine göre Riva'da, başkan Mehmet Büyükekşi önderliğinde yapılan toplantıda hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları gündeme getirildi.

İSTİFASI İSTENDİ AMA...

Bir grup yöneticinin Orta'nın görevden alınmasını istediği kaydedildi. Mehmet Büyükekşi ise yöneticilerin bu talebini reddettiği belirtildi.

TFF Başkanı, Lale Orta'nın sezon sonuna kadar görevine devam edeceği ve bu isteğin bir kez daha gündeme gelmemesini istediğini dile getirdi.

