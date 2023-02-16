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SON DAKİKA: Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!

16.02.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi play off turunda sahasında Basel'i ağırlayan temsilcimiz Trabzonspor ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası afetzedeleri unutmadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk mücadelesinde Trabzonspor sahasında Basel'i konuk etti.

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DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ!

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Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi için bir yaşadığımız deprem felaketi için bir koreografi yaptı.

Yapılan koreografi büyük alkış alırken, herkesi duygulandırdı.

PROTEO DA UNUTULMADI!

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Öte yandan, üMeksika’dan gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan ve ülkemizdeki arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybeden 'Proteo'nun da koreografide yer alması herkesi duygulandıran bir başka detay oldu.

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