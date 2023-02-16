SON DAKİKA: Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk mücadelesinde Trabzonspor sahasında Basel'i konuk etti.

DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ!

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi için bir yaşadığımız deprem felaketi için bir koreografi yaptı.

Yapılan koreografi büyük alkış alırken, herkesi duygulandırdı.

PROTEO DA UNUTULMADI!

Öte yandan, üMeksika’dan gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan ve ülkemizdeki arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybeden 'Proteo'nun da koreografide yer alması herkesi duygulandıran bir başka detay oldu.





