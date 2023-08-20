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Son dakika: Trabzonspor'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e salvolar! 'Mağduru oynuyor!'

20.08.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray'a konuk olmuştu. Bordo - mavililer, Rams Park'ta oynanan maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Karadeniz ekibi, maçın ardından hakemlerle ilgili sert bir açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de göndermede bulunuldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lgi'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Bordo - mavililer, Rams Park'ta oynanan müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla hakemleri hedef aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de göndermelerin de bulunduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam oynanan ve ev sahibi takım tarafından örnek bir konukseverlik ile ağırlandığımız Galatasaray – Trabzonspor maçı sonrası, iki önemli sebepten ötürü bu açıklamayı yapma mecburiyeti doğmuştur.

"MAÇIN SKORUNU HAKEMLER BELİRLEDİ"

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    1. Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır.

"ÖZBEK, MAĞDUR ROLÜNDE İPOTEK KOYUYOR"

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    1. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir.

"VERDİKLERİ SÖZDEN ÇOK UZAKTALAR"

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Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Sayın Mehmet Büyükekşi’ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Merkez Hakem Kurulu’na, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız.

"VERİLECEK KARARI DİKKATLE BEKLİYORUZ"

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Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz.

"YAPILANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Trabzonspor’un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız."

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